Draktauksjoner har skaffet 30.000 til familier på Bali. Den signerte trøya til en norsk verdensstjerne har skaffet mest penger

– Det er kjekt å kunne være med å bidra, sier Ståle Corneliussen.

Ståle Corneliussen fikk signerte drakter fra alle lagene i eliteserien i hockey. Foto: Privat

26 minutter siden

Innbyggerne på Bali har hatt det tøft under pandemien. Strømmen av besøkende har stoppet opp, det samme har inntektene. Stavanger-mannen Ståle Corneliussen har besøkt turistøya jevnlig siden 2005, og ønsket å hjelpe familier som sliter med å skaffe nok mat.

Corneliussen sier at han, kona og deres to sønner har blitt godt kjent med folk på Bali og har fått et spesielt forhold til øya.