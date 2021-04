Graham Hansens Barcelona sikret viktig bortemål mot PSG

(Paris Saint-Germain - Barcelona 1–1) Caroline Graham Hansen var nær ved å servere seiersmålet på overtid, men Barcelona måtte nøye seg med et viktig bortemål mot PSG i den første semifinalen i Champions League.

25. apr. 2021 16:49 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Barcelonas Alexia Putellas vartet opp med en lekker piruett på midtbanen, sendte ballen ut høyre til Caroline Graham Hansen, som igjen la inn foran mål. Der var Aitana Bonmati centimetere fra å få en tå på ballen i det kampuret viste 93 minutter.

Den norske driblevingen åpnet lovende med kampens første sjanse etter ni minutter. Graham Hansen dro seg fri, la ballen på høyrefoten og klemte til – men avslutningen fra skrått hold gikk rett i hanskene til PSGs Christiane Endler.

SE PÅ VG+: Bayern München - Chelsea fra 17.00

Barcelona forsøkte – i kjent stil – å gjøre seg til venn med kula, holde ballen i laget og bygge opp angrepene over tid, men fikk vanskelige arbeidsforhold mot et hardtarbeidende PSG. Først da venstreback Perle Morroni glemte å sjekke bakspeilet, åpnet det seg virkelig rom for Barcelonas Bonmati på kanten.

Indreløperens presise innlegg mot bakerste stolpe ble ekspedert på sikkert vis i mål av Jennifer Hermoso – etter nølende keeperspill fra Endler – 13 minutter ut i kampen.

NORSK FINALEHÅP: Barcelonas Caroline Graham Hansen med ballkontroll under den første av to semifinaler i Champions League mot PSG. Foto: IAN LANGSDON / EPA

Les også Graham Hansen: – Jeg vil vinne Champions League med dette laget

PSGs høyreback Alana Cook nikket upresset inn utligningen kort tid senere, da Marie-Antoinette Katoto på majestetisk vis knuste all motstand i luften og headet ballen tilbake i feltet. Med Barcelona-keeper Sandra Paños på halvdistanse var målet i praksis åpent.

Katoto skapte nok en gang trøbbel for Barcelona-forsvaret like før pause, men innsiden av stolpen spilte ikke på lag.

Den 2. omgangen ble aldri et skikkelig fyrverkeri, men på overtid var altså Barcelona nære ved å få med seg seieren.

Champions League 2020/21 blir den første utgaven siden 2014/15 som ikke vinnes av franske Lyon. Ada Hegerbergs lag har vunnet de fem siste utgavene av turneringen. PSG tapte finalen i 2015 og 2017, mens Barcelona ble slått så sent som i 2019.

PS! Returoppgjøret ser du på VG+ kommende søndag, klokken 12.00.