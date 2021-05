AaFK ble sendt hjem som slakt i fjor. I år filleristet AaFK eliteserielaget.

AaFK leverte en bunnsolid kamp og vant hele 4–0 mot Kristiansund på bortebane.

Simen Bolkan Nordli scoret to mål før pause mot Kristiansund. Foto: Einar Juliebø

24 minutter siden

Etter seier 1–0 mot Sogndal og 3–1 mot Stjørdals-Blink i de to første treningskampene i år, var det ventet at Kristiansund på bortebane skulle by på et helt annen og tøffere utfordring for AaFK. Sammenlignet med laget som startet mot Stjørdals-Blink sist, var Simen Bolkan Nordli tilbake fra skade, mens Isak Dybvik Määttä erstattet Sigurd Haugen.

Og det var nettopp Bolkan Nordli og Määttä som skulle få vist seg skikkelig fram før pause. Etter tolv minutter fikk AaFK en drømmeåpning på kampen da Bolkan Nordli banket inn 1–0 fra rundt 20 meter rett foran mål. Etter målet løftet AaFK seg høyere i banen og var mer med i banespillet.