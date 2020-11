Eliteseriens toppscorer kommer. Men først må Molde stoppe denne KBK-spilleren

Molde-laget har gjort en detaljert analyse av Kristiansunds fotball foran søndagens nabofeide på Aker stadion.

Liridon Kalludra (midten) jubler sammen med Amahl Pellegrino. TIl venstre: Amin Askar. Svein Ove Ekornesvåg, NTB

Nå nettopp

MFK-troppen kom hjem fra London tidlig fredag morgen. To og et halvt døgn seinere er det avspark hjemme mot Kristiansund. Erling Moe lover at laget uansett skal vært klart for kamp.

– Ja, oppi det vi holder på med nå, ligger ingen slike unnskyldninger. Det er bra at kampene kommer så tett som de gjør nå. Det er det vi ønsker oss, det er derfor vi vil delta i Europa så ofte som mulig. Vi håndterte det dårligere i forrige periode, men vi har håndtert det bra etter landslagspausen nå. Det gleder meg at vi forhåpentlig har knekt noen koder, slik at vi gasser på mot Kristiansund, også. Så blir det selvfølgelig godt med noen dager fri i etterkant, sier Moe.