VIFs tomålshelt håper å nå magisk tall: – Skal klare det med rullator om jeg må

Elise Thorsnes har gitt regjerende seriemester Vålerengas angrepsspill en ny dimensjon.

På rett plass til rett tid. Elise Thorsnes visste hvor hun skulle være da Celin Bizet Ildhusøy slo inn foran mål. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Før pause hadde Vålerenga stanget og stanget mot Lyns forsvarsmur. Synne Jensen pirket inn ledermålet like før hvilen, men de regjerende seriemesterne var alt annet enn fornøyde med det de hadde prestert mot byrivalen.

Etter pause entret veteranspiss Elise Thorsnes banen. I kun sin andre VIF-kamp behøvde hun ikke mer enn 14 minutter før hun satte inn 2–0 fra kloss hold. Like før slutt fikk hun også enda ett.

Det er kanskje bare slik det er å være en rutinert storscorer. Relasjonene med resten av VIFs angrepsess så bare ut til å sitte bedre og bedre utover omgangen.

Nå håper hun de nye lagvenninnene kan hjelpe henne til en gjev bragd.

Kan erstatte viktige mål

Etter to scoringer mot Lyn står 32-åringen med 179 mål i Toppserien. Ingen har flere. Det er rett og slett en av norsk fotballs virkelige måljegere som kom til Valle fra Avaldsnes før sesongen. Og Thorsnes er krystallklar: Hun skal nå det magiske 200-tallet.

– Om det så må være med rullator, så skal jeg ha 200 før jeg gir meg, sier hun med latter, men også en viss seriøsitet i stemmen.

En såpass målhungrig spiss kommer godt med for et Vålerenga-lag som har «mistet» en del scoringer, etter at fjorårets toppscorer Ajara Njoya (ti mål) forlot klubben i vinter. Dermed er det viktigere enn tidligere at resten av laget bidrar med målpoeng.

Sånn sett må det ha vært en lettelse for Synne Jensen å sette inn 1–0 mot Lyn. Hun scoret totalt tre i fjor. Denne sesongen har hun allerede det antallet etter to kamper.

Fakta Elise Thorsnes Født 14. august 1988. Spiller for Vålerenga. Kom fra Avaldsnes i vinter. Har også spilt toppseriefotball for Arna-Bjørnar, Røa, Stabæk og Lillestrøm. Ble første til å ta fire cupgull med fire ulike klubber da hun vant med LSK i 2019. Er blitt toppscorer i Toppserien tre ganger. Er også mestscorende i Toppserien gjennom historien. Har 126 kamper for Norge og 21 mål. Vis mer

– En vi trenger

Det samme gjelder supertalentet Celin Bizet Ildhusøy. Teknikeren imponerte mange i fjor, men hadde kun to scoringer og én målgivende. Denne sesongen har hun allerede like mange mål og én målgivende mer. Fokus på det offensive og på å komme mer inn i boksen har vært fokusområder for å forbedre målfangsten hennes.

– Å forbedre meg der er et mål jeg har satt meg, sier Ildhusøy.

VIF rullerte på de tre fremme i treningskampene før sesongen. Hun har ikke startet en kamp for sitt nye lag i Toppserien ennå, men rutinerte Thorsnes har vært et godt hode å få i garderoben.

– Hun er en sterk jente, som er noe vi trenger på topp. Vi har manglet den hodespilleren og en som kan skjerme ballen, så det er veldig positivt å ha henne her, sier Ildhusøy.

Thorsnes er fornøyd med hvordan samspillet med resten har fungert så langt. Hun liker at kantene ligger bredt i banen og kan servere henne. Spissen skjønte tidlig at hun kom inn i en sterk spillergruppe.

– En merker at dette er profesjonelle spillere. Treningene er aldri dårlige, sier hun.

Elise Thorsnes gratuleres av pasningslegger Celin Bizet Ildhusøy (t.h) etter sitt første Vålerenga-mål. Relasjonene mellom de to og resten i VIF-angrepet blir viktige. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Fornøyd med progresjonen

Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen var lite fornøyd med det laget presterte i førsteomgangen mot Lyn. Han følte at laget manglet balltempo og intensitet i presset. Det sa han klart ifra om i pausen.

Laget løftet seg, og Thorsnes økte ledelsen, før hun og Jensen sørget for 4–0 på overtid.

– I annenomgang synes jeg Elise viser hvilken fantastisk nøkkelspiller hun er, med sitt presspill og det hun gjør foran mål.

Fra kampen mot Lyn kan ikke VIF-treneren bare ta med seg fire mål og tre poeng, men også det faktum at laget ikke slapp inn. For Majgaard Jensen var det viktigst, etter at det ble noen baklengs i 5–3-seiren mot Avaldsnes i serieåpningen.

– Å holde nullen sier mer om et topplag. Så kommer målene våre også som en naturlig konsekvens av at vi er dyktige til å forsvare oss, fordi vi har spillere som er gode i omstillingsfasen.

Noen har ment at de regjerende seriemesterne kan få det svært vanskelig med å forsvare gullet. De to første kampene tyder imidlertid på at VIF skal bli vanskelige å riste av seg i år.