Superspissen vet ikke når han er tilbake. I verste fall kan det ende med operasjon

Björn Bergmann Sigurdarson sliter tungt med ryggen. På mandag skal han oppsøke spesialist i Oslo for å forsøke å få svar.

Björn Bergmann Sigurdarson trente rolig med ball under lørdagens økt på Lubbenes. Men det er sannsynligvis ei stund til vi får se ham i aksjon igjen. Foto: Daniel Nerli Gussiås

Nå nettopp

LUBBENES: Like etter at Björn Bergmann Sigurdarson returnerte til Molde i vinter, spilte han både oppgjørene mot Granada og Hoffenheim i Europaligaen. Dette til tross for lite kamptrening de siste årene. Men siden seriestarten har vi fremdeles til gode å se spissen i aksjon. Lørdag trente han alternativt sammen med manuellterapaut Rune Roksvåg på Lubbenes, mens resten av laget drev med spillsekvenser.

Sigurdarson sliter med det samme problemet som han har gjort siden 2014. Ryggen slår seg vrang, og han sliter med strømminger ned i beina. Det går også ut over balansen. Nå forteller han at han er ute på ubestemt tid.