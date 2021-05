Her scorer Ina (16) det historiske målet. Etterpå hyllet hun en spesiell person.

To ganger serverte Vilde Bratland til Ina Birkelund. Det ga to scoringer,og en drømmestart for TIL 2020.

Her setter Ina Birkelund inn den historiske scoringen. Foto: Håkon Steinmo

24. mai 2021 16:19 Sist oppdatert nå nettopp

TIL 2020- KIL/Hemne 2–1 (0–0)

Tolv minutter ut i andre omgang kom øyeblikket alle de snaut 200 tilskuerne på Fløya Arena hadde ventet på.Etter en litt frustrerende førsteomgang, der TIL 2020 dominerte banespillet, men slet med å skape store målsjanser, hadde kanskje noen begynt å frykte at den første kampen for TIL 2020 skulle bli et aldri så lite antiklimaks.