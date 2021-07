Havnet på kant med assistenten etter datterens død: – Han var illojal

Assistenten og kameraten Robert Moreno lovet å vike plass for Luis Enrique da landslagssjefen måtte ta pause på grunn av personlig tragedie. Så var det noe som skjedde.

ALVORLIG: Luis Enrique under åttedelsfinalen mot Kroatia i Parken i København 28. juni. Foto: STUART FRANKLIN / POOL

6. juli 2021 12:49 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag kveld leder Luis Enrique sitt Spania i EM-semifinale mot Italia, to år og fire måneder etter at han brått og overraskende forlot den spanske landslagstroppen i forkant av EM-kvalifiseringskampen mot Malta.

Det ble da ikke oppgitt noen årsak til landslagssjefens forsvinningsnummer, men flere omtalte saken både som «prekær familiesituasjon» og «personlige utfordringer».

I fem måneder kjempet hans ni år gamle datter mot benkreftsykdommen osteosarkom. I august 2019 orket hun ikke mer.

«Vi vil savne deg inderlig, men vi vil minnes deg hver dag resten av våre liv i håp om at vi møtes igjen i fremtiden. Du vil være stjernen som leder familien vår. Hvil, lille Xana», skrev Enrique i en følelsesladd melding.

Xana var den yngste av Luis Enriques tre barn. Sammen med kona Elena Cullell har han sønnen Pacho og datteren Sira.

Sparket ut

I Luis Enriques fravær tok hans nære venn og assistent Robert Moreno over det spanske landslaget, og sørget for at spanjolene befestet sin posisjon på toppen av kvalifiseringsgruppe E, foran Sverige og Norge.

Moreno, som ledet Spania i 1–1-kampen på Ullevaal, hadde vært Enriques assistent i Barcelona, Celta Vigo og Roma, og uttalte flere ganger at han ville vike til side dersom Enrique ville ha jobben som landslagssjef.

Pipen fikk imidlertid en annen lyd da Moreno ledet Spania til gruppeseier. Plutselig ble han sparket ut av landslaget.

– Jeg er den eneste grunnen til at Moreno ikke lenger er i staben. Konflikten mellom oss stammer fra et møte vi hadde i mitt hjem 12. september. Vi hadde et møte på 30 minutter, og jeg innså at han ønsket å lede laget i EM-sluttspillet og først deretter gå tilbake til rollen som min assistent, sa Enrique i sitt første møte med mediene etter gjeninntredenen på landslaget.

– Ren samvittighet

Moreno og Enrique var nære venner helt fra de ledet Barcelonas B-lag sammen i 2008. Plutselig var det steile fronter mellom de to.

– Jeg forstår at han ville gripe det som var hans livs sjanse. Men han var illojal mot meg, og jeg vil ikke ha en slik person i min stab, sa Enrique.

– Jeg har ren samvittighet. Jeg har alltid vært mann for mitt ord, og jeg har sagt at jeg ikke ville stå i veien for Luis Enrique dersom han ville tilbake til jobben, svarte Moreno, som var alt annet enn fornøyd med uttalelsene:

Spania dominerte internasjonal fotball og vant alle EM og VM de deltok i mellom 2008 til 2012, men siden har spanjolene ikke vært i nærheten av å hevde seg.

Luis Enrique har også måttet tåle tøff kritikk også i dette mesterskapet, blant annet for bruken av spissen Álvaro Morata, som bommet på flere store sjanser.

I tillegg har Spania hatt en rotete oppladning med positive coronatester på både Diego Llorente og Sergio Busquets.

– Sammenlignet med noen av tingene jeg har måttet håndtere, er dette barnemat, sier Enrique dagen før møtet med Italia, ifølge Reuters.