Selvmål hjalp Manchester United til viktig seier: – Noen ganger er du heldig

(Manchester United – West Ham 1–0) Ole Gunnar Solskjær og Manchester United tok et langt skritt mot Champions League-spill neste sesong etter en sliteseier over West Ham.

14. mars 2021 22:07 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det sprudlet hverken av Manchester United eller West Ham i søndagens kveldskamp, men hjemmelaget kunne juble for seier etter at Craig Dawson headet ballen i eget nett i tidlig i den andre omgangen.

– Noen ganger er du heldig. Å se et heldig mål gå inn er fint, sier Scott McTominay, som fikk en liten berøring på ballen før Dawson, til Sky Sports etter kampen.

– Jeg fikk akurrat vite at det var et selvmål. Jeg trodde det var McTominay som scoret. Dødballer er noe vi har vært veldig gode på i år, men det var bare ikke vår kveld, sier West Ham-manager David Moyes til Sky Sports.

Ole Gunnar Solskjær var mer fornøyd etter kampen.

– Vi vet at West Ham kjemper for å komme seg inn topp fire, så det var et viktig resultat og vi holdt nullen igjen, sier Solskjær.

– Som forventet, så vil de (West Ham) alltid gjøre det vanskelig for deg. Vi kunne hatt det mer komfortabelt mot slutten ettersom vi hadde et par gode sjanser til å avgjøre det. Vi liker å gjøre det vanskelig for oss selv, sier Solskjær i et intervju med Sky Sports.

SELVMÅL: Scott McTominay fikk en liten berøring på ballen før Craig Dawson (skjult) headet ballen i eget nett. Foto: CLIVE BRUNSKILL / X01348

West Ham forsøkte å sette inn en sluttspurt, men kom seg ikke til de største mulighetene og må dra hjem til London uten poeng.

Med seier ville de hatt like mange poeng som Chelsea på fjerdeplass – som gir en plass i neste sesongs Champions League – med én kamp mindre spilt, men det er altså istedenfor Manchester United som nå trygger sin posisjon i topp fire.

Ole Gunnar Solskjærs menn er nå oppe på annenplass og har ni poeng ned til West Ham med én kamp mer spilt. Manchester United har nå holdt nullen i sine siste fire kamper i Premier League og var igjen meget solide defensivt i søndagens kamp.

Les også Ødegaard kronet drømmeuken med scoring mot erkerivalen

STOLPESKUDD: Mason Greenwood (på kne) og Bruno Fernandes fortviler etter at førstnevnte traff stolpen i den første omgangen. Foto: DAVE THOMPSON / X01348

West Ham har vært i strålende form etter nyttår og hadde tatt 25 poeng på de 11 siste kampene i Premier League før kveldens møte med Manchester United.

Old Trafford har imidlertid aldri vært en arena hvor David Moyes har gjort det bra. Moyes fikk sparken etter et snaut år i sjefsstolen på Old Trafford tilbake i 2014 og som manager for bortelaget hadde Moyes ti tap og fire uavgjort på 14 forsøk på Manchester Uniteds hjemmebane før kveldens kamp.

Den dårlige statistikken fortsatte for Moyes med nok et tap søndag, etter at et selvmål fra Craig Dawson avgjorde kampen. Moyes har dermed heller ikke vunnet mot Manchester United på syv forsøk siden han fikk sparken i Manchester-klubben.

Mason Greenwood hadde flere gode sjanser til å score for hjemmelaget, men måtte nøye seg med to stolpetreff – ett i hver omgang.