Rydder banen - nå kan byens seniorlag få etterlengtet treningstilbud

Breddeidretten kan komme i gang med treninger med Fløyas hjelp.

KLARGJØR BANEN: Daglig leder i Fløya, Thomas Braaten, ute på Fløyabanen, der Magne Ripman i traktoren er i ferd med å rydde banen for snø slik at lag kan trene på banen. Foto: Ronald Johansen

Frustrasjonen har vært stor hos breddeidretten og særlig seniorlagene har vært en utsatt gruppe. Seriespillet kom aldri i gang i 2020, og nå får heller ikke lagene trene innendørs.

Etter et år med mindre nedbør enn vanlig i Tromsø, valgte derfor Fløya å ta grep for å klargjøre Fløya Arena tidligere enn vanlig, for så å kunne tilby treningstider utendørs.