Ciljan har fått svar på kneskaden: Seriestarten ryker

RBK-lege Reidar Due anslår at Per Ciljan Skjelbred er ute i minst seks uker.

Litt som ventet: Per Ciljan Skjelbred har pådratt seg en leddbåndsskade på innsiden av høyre kne. Foto: Kim_Nygaard

9. mars 2021 10:32 Sist oppdatert 34 minutter siden

– Vi har fått svar på MR-bildene og den ortopediske undersøkelsen. Det er forespeilet at Per er ute i seks uker, sier Due til Adresseavisen tirsdag formiddag.

Ciljan pådro seg en skade for snart to uker siden, og søndag ble det kjent at 33-åringen måtte til ortoped for en grundigere sjekk.