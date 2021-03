Sønnen til Steinar Pedersen trener med Start: – Spennende

To spillere viser seg fram for Start denne uka. Emil Pedersen og Peter Reinhardsen er begge aktuelle for kontrakt.

Emil Pedersen på Start-trening mandag. Foto: Steffen Stenersen

Nå nettopp

– Jeg fikk vite på torsdag at Start hadde tatt kontakt med Steinar (Skeie). De trenger offensive spillere. Så var det veldig gøy å spille fotball igjen, sier Emil Pedersen til Fædrelandsvennen.

23-åringen har de siste sesongene spilt i Vindbjart, men fjoråret ble ødelagt da korona satte en stopper for spill i 3. divisjon. Nå har sønnen til tidligere Start-trener Steinar Pedersen fått sjansen til å vise seg fram for farens gamle klubb.