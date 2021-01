En drøy måned før han signerte for Start, byttet spilleren agent til Starts egen

Litt over en måned før Matias Belli Moldskred ble Start-spiller, byttet han agent til Stig Lillejord. På det tidspunktet var Lillejord fortsatt under avtale med Start. Ryddig prosess mener både spiller, agent og klubb.

Matias Belli Moldskred fotografert på Sparebanken Sør Arena denne uken. Han har skrevet en treårskontrakt med klubben. Foto: Steffen Stenersen

– Prosessen har vært veldig ryddig. Det var jeg som kontaktet Stig. Min tidligere agent og jeg hadde et bra samarbeid, men jeg ønsket å ta steg og følte jeg trengte et annet nettverk for å få til det. Jeg kontaktet Stig, og så ordnet det seg. Han har godt nettverk her og i mange andre områder. Så det var ryddig og ordentlig gjort.

Det sier Matias Belli Moldskred, Starts nyeste signering. Tirsdag bekreftet klubben at han har skrevet under en treårskontrakt.