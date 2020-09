Uviss fremtid for RBK-stopperen: – Har ikke pratet sammen

Men Åge Hareide syns Besim Serbecic er en «interessant spiller».

11 minutter siden

LERKENDAL: Vinteren 2018 signerte Besim Serbecic for RBK. Den 194 centimeter lange midtstopperen skrev under på en fireårsavtale med klubben. Avtalen strekker seg ut 2021-sesongen.

Den første sesongen ble det ikke all verden med spilletid for bosnieren. Våren 2019 slet han med en ryggskade, og var dermed ikke på banen for RBK.