«Solskjær trenger ikke lystgass, men våkne spillere»

OM FOTBALL: Ole Gunnar Solskjær og Manchester Uniteds 55 dager etter serieslutt forrige sesong kan oppsummeres med ett ord: Trøblete.

Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United-lag ble slått ut i semifinalen i både Europa League og FA-cupen. Martin Meissner, Reuters

Alt glapp i ukene etter at Manchester United i siste serierunde sikret topp 4-plasseringen og Champions League-spill til høsten.

Det ble ikke pokal hverken i FA-cupen eller Europa League.

Og utenfor banen minnet det om en skrekksommer:

Den langvarige jakten på attraktive Jadon Sancho, har foreløpig ikke latt seg realisere i en overgang.

Midtbanestjernen Paul Pogba testet positivt for korona og er ikke i 100 prosent form før lørdagens serieåpning mot Crystal Palace.

Kaptein Harry Maguire reiste hjem fra Hellas-ferien med en voldsdom og natt i fengsel, en dyrekjøpt erfaring som vil forfølge stopperen en god stund fremover.

Det unge spissfunnet Mason Greenwood har dummet seg ut ved to anledninger . Først da han brøt smittevernreglene ved å ha ukjente jenter på rommet da England møtte Island på Reykjavik. Så da 18-åringen i forrige uke måtte beklage en video der han inhalerte lystgass.

Unge og naive gutter? Ja. Men det skal likevel ikke skje.

Fakta United etter Ferguson Manchester United har disse plasseringene i Premier League etter at Sir Alex Ferguson trakk seg tilbake med seriegull i mai 2013: 2014: 7 2015: 4 2016: 5 2017: 6 2018: 2 2019: 6 2020: 3 Vis mer

Portugiseren Bruno Fernandes ga Manchester United et solid løft etter at han ble hentet i januar. Glyn Kirk, AFP

Marerittet etter Ferguson

Det siste Ole Gunnar Solskjær trenger nå, er lystgass som kan ha søvngivende effekt. Manchester United trenger en real oppvåkning. Solskjær trenger skjerpede spillere.

I sesongene som er spilt etter at Sir Alex Ferguson ga seg med seriegull i 2013, har klubben på kun to av syv forsøk endt blant de tre beste. Det er skremmende og må være vondt for supporterne.

Spørsmålet er om de kan ta steg fra forrige sesongs tredjeplass.

Manchester United ble et nytt lag etter at de hentet Bruno Fernandes i januar. Men hva om han blir skadet?

Er sommerens eneste signering, Donny van de Beek, en soleklar forsterkning?

Hvorfor har ikke United hentet inn forsterkninger på den trøblete stopperplassen?

Og greier direktør Ed Woodward å kjøpe ut Jadon Sancho fra Borussia Dortmund-kontrakten før overgangsvinduet stenger 5. oktober?

Dette er noen av mange ubesvarte spørsmål.

Svingningene har vært for store for Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Martin Meissner, AP

For store svingninger

Dette er kravene Uniteds supportere kan stille til Ole Gunnar Solskjær før hans andre hele sesong på Old Trafford:

1: Han må være vesentlig nærmere topplagene i ligaen. I fjor var avstanden opp til seriemester Liverpool 33 poeng. Det er altfor mye. Året før, da nordmannen ledet United i en halv sesong, endte laget 32 poeng bak byrival City. Det er også altfor mye.

2: De må bli mer stabile. Solskjær er på sporet, men det svinger fortsatt veldig mye. Under Solskjær har United periodevis spilt den beste fotballen etter at Sir Alex Ferguson ga seg i 2013. Men de har også spilt den verste fotballen etter at legenden trakk seg tilbake.

3: Til våren er det fire år siden klubbens siste trofeer (ligacup og Europa League 2017), og det er naturlig nok altfor lenge siden. Forrige sesong var en nesten-sesong: Tredjeplass i ligaen, semifinale i ligacupen, semifinale i FA-cupen og semifinale i Europa League. Semifinaler er dessverre ikke godt nok for en klubb av Manchester Uniteds størrelse. Solskjær bør bytte ut en av semifinalene med en pokal.

4: Manchester United må bli mer utholdende enn forrige sesong. De virket kjørt i sommer, det meste glapp på oppløpssiden i alle turneringer, og det var ikke mye som skulle til før United hadde mistet topp-4-plasseringen i ligaen og Champions League-spill. Da hadde Solskjær vært i alvorlig trøbbel nå.

I første kamp i 2021-sesongen venter Roy Hodgsons Crystal Palace på Old Trafford. Det skjer lørdag klokken 18.30.

I august i fjor endte det samme møtet med 1–2-tap for United.

Solskjær bør ikke få samme start i sesongen som vil definere hans karriere som United-manager.

Nå har nordmannen fått tre overgangsvinduer på seg. Det er den tidshorisonten managere ber om å bli målt på.