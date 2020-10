AaFK-nykommeren vet lite om norsk fotball: – En sjanse jeg ville ta

Torsdag hadde Kasper Jørgensen (20) sin første trening med sine lagkamerater. Søndag kan han få sin debut mot Stabæk.

Først og fremst er jeg glad for å ha fått muligheten i en så bra klubb, at de ønsket å hente meg hit for å gi meg spilletid. Det er noe jeg har vært på jakt etter, sier han.

På spørsmål om hva slags spillertype Jørgensen er, svarer han slik: