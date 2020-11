Brighton og VAR straffet Liverpool – Klopp reagerte med sarkasme

(Brighton – Liverpool 1–1) Først fratok videodømming Liverpool to scoringer – deretter brukte dommer Stuart Attwell den samme teknologien for å gi Brighton straffespark på overtid. Da mistet Jürgen Klopp både besinnelsen og to poeng.

28. nov. 2020 15:27 Sist oppdatert 6 minutter siden

På tv-bildene så man den tyske manageren henvende seg med en sarkastisk applaus til linjemannen – etter det som må ha vært en frustrerende ettermiddag for Liverpool.

Først trodde alle at Mohamed Salah hadde sendt ligamesterne i føringen før pause. Men VAR-bussen brøt inn, målte opp sine centimeter og konstaterte offside på egypteren da han startet mellom Brighton-duoen Ben White og Lewis Dunk og vippet ballen forbi Mat Ryan. Det samme gjentok seg i 2. omgang. Da på stillingen 1–0, og da med Salahs innbytter-erstatter Sadio Mané: Afrikaneren satte hodet på en dødball og styrte inn det alle trodde var 2–0.

Men igjen var VAR-skjermen nådeløs for Liverpool og fratok gjestene scoringen. Og da dommer Attwell brukte skjermen på sidelinjen for å finsikte Andrew Robertons spark på Brighton-angriper Danny Welbeck innenfor 16-meteren var alle vonde ting tre for Liverpool:

Straffespark til Brighton, Pascal Gross banket ballen midt i mål – og scoringen fra den ene tyskeren sendte den andre til fortvilelse: For det var da Klopp reagerte med å applaudere ironisk til dommerteamet. Legg til at anvendelige James Milner tok telling og måtte ut med det som kunne se ut som en hamstringskade.

LIVERPOOLS ULYKKE: Brightons Pascal Gross banket ballen midt i mål da han fikk sjansen på straffespark på overtid mot Liverpool. Det ga 1–1. Foto: KIRSTY WIGGLESWORTH / X01348

Det lå an til ettmålsseier takket være suksesshandelen Diogo Jota (23). I barndommen i Portugal foretrakk han å se på byrivalen Everton, men han er i ferd med å bli en yndling i rødt:

Da Jota fikk ballen av Salah og trakk seg fri på tvers av Brighton-forsvaret, fant en ledig sti av desperate forsvarere der han trillet ballen inn til 1–0, var det samtidig hans niende mål på bare 14 kamper for Liverpool (alle turneringer).

Tallene hans er enda mer imponerende om du bryter det ned i scoringer per minutt: Siden han stadig byttes inn og ut etter overgangen fra Wolverhampton, er han oppe i scoring hvert 56. minutt. Hattricket mot Atalanta i Champions League er med på å pynte på den statistikken:

