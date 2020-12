Torsdag 26. november: Aftenbladet kommer ut med nyheten om at Viking-trener Bjarne Berntsen er ferdig i klubben etter sesongen. Han hadde opprinnelig avtale ut neste år, men det skar seg i forhandlingene om at han skulle over i en rolle som sportssjef etter nyttår. AS-styret forklarer det med at timingen er god. Aftenbladet skriver også at assistentene Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen skal overta. Bjarne Berntsen sier han er skuffet over ikke å ha kommet til enighet om være sportssjef i et par år. Samtidig uttrykker flere av aksjonærene støtte til Berntsen. Byen koker av misnøye.

Fredag 27. november: AS-styrelederen forklarer seg om avgjørelsen i Aftenbladets podkast. Det samme gjør Bjarne Berntsen.

Lørdag 28. november: Viking feier over Start og vinner 4-1. Under kampen får Berntsen unison støtte fra tribunen, AS-styrelederen får passet påskrevet. Spillerne sier de vant for Berntsen.

Søndag 29. november: Aftenbladets sportsleder skriver «Dette går ikke, Viking. Berntsen kan ikke få en slik avskjed».

Mandag 30. november: Vikings styreleder møter aksjonærene og sier at han ikke har noen planer om å trekke seg. Aftenbladet avslører at Viking har brutt idrettens regelverk i forhandlingene med Berntsen. AS har ikke lov å forhandle om ansettelser i Viking FK.

Tirsdag 1. desember: Vikings FK-styreleder Rune Bertelsen erkjenner at de har gjort feil, og at de som arbeidsgiver burde grepet inn i forhandlingene mellom AS og Bjarne Berntsen. NFF varsler at de vil se på hvordan Viking har behandlet denne saken.

Senere samme kveld trakk Thor Steinar Sandvik seg fra vervet som styreleder i Viking Fotball AS.