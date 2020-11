Corona-smitte i Danmark kan lage krøll for siste runde i Toppserien

Siste og avgjørende serierunde i Toppserien til helgen kan i verste fall bli utsatt på grunn av et corona-utbrudd i det danske landslaget.

RAMMES: Vålerenga har tre spillere på landslagssamling for Danmark. Det danske landslaget har sendt hjem tre personer og isolert ytterligere tre personer på grunn av corona-smitte. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

33 minutter siden

Det skjer etter at to landslagsspillere og en trener på det danske landslaget har fått påvist coronasmitte. Nadia Nadim, Simone Boye og assistenttrener Kristian Mørch Rasmussen har alle testet positivt, ifølge Ekstra Bladet.

Alle tre er isolert og sendt hjem.

Smitten kan likevel få konsekvenser for Vålerenga som har tre spillere på landslagsoppdrag for Danmark: Stine Ballisager Pedersen, Janni Thomsen og Rikke Marie Madsen.

Daglig leder Hege Jørgensen i Toppfotball kvinner bekrefter overfor VG at man nå sjekker hvorvidt smitten kan få konsekvenser for serieavslutningen her hjemme.

De tre Vålerenga-spillerne kan bli nødt til å gjennomføre 10 dagers karantene hvis de har vært i kontakt med de smittede. I så fall kan de heller ikke spille siste serierunde på søndag hvor gullkampen i Toppserien skal avgjøres.

Tett kampprogram

Siden kampene i siste serierunde må spilles samtidig ettersom en seriemester skal kåres, kan Klepp-Rosenborg, Sandviken-Avaldsnes og Vålerenga-Arna Bjørnar bli utsatt.

Vålerenga skal også spille 16-delsfinale i Champions League 10. desember (returkamp 16. desember) og møter Lillestrøm i cupfinale 13. desember.

Hvis den siste serierunden blir flyttet fra 6. til 13. desember så må også cupfinalen flyttes.

Det danske fotballforbundet, DBU, har også isolert ytterligere to spillere og en trener som oppgis som nærkontakter til de tre som er bekreftet smittet. Ifølge DBU dreier det seg om spillerne Stine Larsen og Katrine Abel samt keepertrener Heidi Johansen.

Danmark skal møte Italia i EM-kvalifiseringskamp i morgen, og alle spillerne skal nå retestes før den kampen.

Verken DBU eller Vålerenga har svart på VGs henvendelser.

Vi oppdaterer!