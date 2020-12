Haaland har funnet sin metode for å løse noe av det aller vanskeligste for en fotballspiller

Erling Braut Haaland (20) mener det er fantastisk at han var så sutrete som liten. Nå mediterer han for å takle presset. Han får Aftenpostens gullmedalje for et utrolig 2020.

2020 ble året da en nordmann etablerte seg blant verdens største fotballstjerner. Andrew Davies, Soccerbible

23. des. 2020 20:25 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg ble byttet inn, og så sa det pang.

Erling Braut Haaland gliser når han tenker tilbake til 18. januar. Han startet kvelden i Augsburg på et rødt skinnsete. Da kampuret viste 55.46 minutter, var Borussia Dortmund i trøbbel og satte innpå en norsk tenåring. 181 sekunder senere lå ballen i mål.

21 minutter senere hadde det smelt to ganger til. Hat trick i Bundesliga-debuten. De som ikke allerede var overbevist, var det nå.

For det sa virkelig pang. Plutselig var en norsk 19-åring en av fotballverdens største stjerner.

– Det kickstartet alt som var mulig å kickstarte, sier han.

Gjennom 2020 eksploderte det igjen og igjen. For de utrolige prestasjonene får han nå Aftenpostens gullmedalje. Prisen deles ut til årets bragd i norsk idrett.