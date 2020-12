- Kanskje greit å få ryddet opp litt og få inn nye fjes

Vegar Eggen Hedenstad hadde allerede bestemt seg for å dra da han fikk den endelige beskjeden om at RBK ikke ville tilby ny kontrakt.

Vegar Eggen Hedenstad forlater Trondheim og Rosenborg. De siste to årene har krevd sitt, sier han. VEGARD EGGEN

6 minutter siden

I romjulen legges familiens bolig på Heimdal ut for salg, etter at det ble klart at årets sesong ble Hedenstads siste i RBK-drakten.

Backen kom til Lerkendal fra tyske St. Pauli i februar 2017, men etter fire år i Trondheim er det slutt.