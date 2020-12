Rosenborg klinket til med en råsterk seier over rivalen

Det tok sin tid, men det endte godt for Rosenborg.

SEIRET: Rosenborg leverte en svært sterk seier mot Molde søndag kveld. Christine Schefte

Rosenborg – Molde 3 – 1 (1 – 1): Det har blitt spilt en del kamper mellom Rosenborg og Molde. Men sjeldent har rammene vært slik de var søndag kveld.

Rosenborg trengte desperat poeng for å fortsatt ha heng på den viktige fjerdeplassen. Molde hadde ingenting å spille for etter at de sikret sølvmedaljen forrige helg.