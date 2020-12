Klar tale fra Hoseth: Derfor er det jubel i Kristiansund og krise i Ålesund

Magne Hoseth har spilt for alle tre klubbene. Her er hans analyse av situasjonen i Molde, Kristiansund og Aalesund.

Magne Hoseth har én spesiell forklaring på Aalesunds kollaps i årets eliteserie. Svein Ove Ekornesvåg

Kristiansund ligger glimrende til på femteplass på tabellen før innspurten i eliteserien. Med gode resultater og litt flaks er både fjerdeplassen og bronsemedaljen innafor rekkevidde.

- Hvis vi vinner tre av de fire siste kampene, er det stor sjanse for at vi blir topp fire. Alt ligger i våre egne hender, og i tillegg er det noen innbyrdes oppgjør her som kan avgjøre utfallet. Det hadde vært kjekt å være med helt inn, sier Magne Hoseth, som er Christian Michelsens assistent.