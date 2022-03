Solbakken ble uventet straffehelt – var Knutsens tredjevalg

BODØ/OSLO (VG) Trener Kjetil Knutsen røper at Ola Solbakken (23) ikke er Bodø/Glimts førstevalg når det skal tas straffe, men 23-åringen leverte da han først fikk sjansen.

forrige







fullskjerm neste Ola Solbakken hamret inn seiersmålet mot AZ Alkmaar. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

11. mars 2022 00:43 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

På overtid scoret han 2–1-målet som sikret Glimt-seier over AZ Alkmaar, et godt utgangspunkt før neste ukes returoppgjør på nederlandsk jord.

Men selv om trønderen har et inderlig ønske om å være lagets straffeskytter, er det ingen selvfølge at det var nettopp Ola Solbakken som skulle frelse Bodø/Glimt fra straffemerket.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen avslører nemlig at det ikke står tallet én på høyrekantens straffekølapp.

– Det var jo en plan på det, men de to første på listen var byttet ut, sier Knutsen på VGs spørsmål om hvorfor det nettopp var Solbakken som fikk ansvaret på overtid.

– Personlig håpet jeg at Ola tok det ansvaret, og det gjorde han. Han leverte, han, sier Knutsen om mannen som nå har scoret seks mål i Conference League – og dermed er delt toppscorer med Roma-spissen Tammy Abraham.

På vei ned fra podiet avslører Knutsen at det er Amahl Pellegrino og Runar Espejord som er foran kantspilleren i straffekøen.

Men med angrepskollegaene byttet ut, var det 23-åringen som tok ansvar.

– Jeg har sagt til Ola at han får lov til å ta straffer han også, smiler Pellegrino.

– Det er «Pelle» som står først, så har jeg lyst til å ta straffer når han ikke er på, forteller matchvinneren etter spørsmål fra VG.

ÅPNINGSMÅL: Amahl Pellegrino nikket Bodø/Glimt i ledelsen før pause.

AZ-keeper Peter Jensen fikk et par fingertupper på ballen, men det var ikke nok til å stoppe kraften i Solbakkens spark.

– Keeperen var ganske vill. At han var urolig, gjorde meg rolig. Jeg så at han ble stående og bestemte meg for å skyte hardt, sier han om duellen mot målvakten.

Glimt-trener Kjetil Knutsen var naturligvis spent før avgjørelsen skulle falle fra elleve meter, men følte seg samtidig trygg på Solbakken.

– Jeg hadde bare en god følelse på ham. Ola kan lese en keeper og gjøre et godt valg. Av og til er det bare en magefølelse, sier Knutsen, iført gul T-skjorte med fredsmerke for å vise støtte til Ukraina.

forrige







fullskjerm neste Ulrik Saltnes ble taklet, men det så ut til å være på ball. 1 av 3 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Straffeavgjørelsen var høyst kontroversiell – og ble dårlig mottatt på motsatt benk. AZs visekaptein Bruno Martins Indi mener det «åpenbart» ikke var straffe. Heller ikke trener Pascal Jansen var imponert over dommerens avgjørelse.

– Hvis du ser på avgjørelsen og du vil ta turneringen seriøst, burde man ha VAR som overalt ellers i Europa, sier han på pressekonferansen etter kampen.

– Når du har kommet til et sluttspill i en europacup, synes jeg det er er på sin plass. Akkurat i dag var det kanskje like greit at det ikke var det. Kanskje litt inhabil der, sier Knutsen om VAR eller ikke VAR.

Les også Dramatisk seier: Bodø/Glimt slo AZ Alkmaar etter sen straffescoring

Det var Pellegrino som scoret kampens første mål etter en et lekent Glimt-angrep. Gultrøyene rullet opp på typisk vis og presset motstanderen tilbake. Alfons Sampsted fikk ballen på kanten og slo et hardt innlegg inn i feltet.

Der ventet Pellegrino med en knyttet nakke og en finstilt pannebrask.

– Sånne scoringer er typisk Pellegrino. Jeg har nærmere hundre mål på hodet. Jeg har gjort det før, spøkte 31-åringen.

– Det er forarbeidet til guttene som fortjener skryt, ikke scoringen, legger han til.

Returoppgjøret spilles i Alkmaar 17. mars.

Før det skal Bodø/Glimt til Spania, men det er ikke alt som går som Amahl Pellegrino ønsker: