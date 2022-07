Erik ten Hag om Ronaldo-ryktene: – Han er ikke til salgs

Cristiano Ronaldo (37) skal angivelig ønske seg bort fra Manchester United. De røde djevlenes nye sjef, Erik ten Hag, sier forrige sesongs toppscorer ikke er til salgs.

MYE RONALDO-PRAT: Erik ten Hag måtte svare på mange spørsmål om Cristiano Ronaldo, som glimrer med sitt fravær i Thailand.

11. juli 2022 11:36 Sist oppdatert nå nettopp

– Han er ikke her, og det skyldes personlige årsaker, svarer Erik ten Hag kort og kontant på det første av mange spørsmål om Cristiano Ronaldos fravær på Manchester Uniteds turné i Thailand og Australia.

De røde djevlene skal også etter hvert ta turen til Oslo.

Om det blir med eller uten Ronaldo gjenstår å se: Portugiseren møtte ikke opp til første dag av forsesongen, som var mandag for en uke siden. 37-åringens fravær skal skyldes familiære årsaker, en forklaring som ble godkjent av Manchester United.

Han har heller ikke slått følge med klubben til Thailand der Manchester United for alvor starter sesongoppkjøringen til 2022/23-sesongen, men ifølge ten Hag spiller Ronaldo i rødt også kommende sesong.

– Vi planlegger for å ha Ronaldo denne kommende sesongen, og det er alt. Jeg ser frem til å jobbe med ham, sier han.

PÅ TUR: Erik ten Hag og Manchester United ankom fredag Thailand for første del av sesongoppkjøringen.

Cristiano Ronaldo sa selv etter den skuffende 2021/22-sesongen at han gledet seg til å jobbe med ten Hag, men 2. juli kunne britiske The Times melde at Ronaldo vil bort fra klubben, og at han har bedt klubben om å akseptere et bud hvis det er av tilfredsstillende størrelse.

– Det har han ikke fortalt meg. Jeg har lest om det, men han er ikke til salgs. Han er en del av planene våre, og vi vil oppnå suksess sammen, sier ten Hag.

Det meste handlet om nettopp Cristiano Ronaldo på ten Hags pressekonferanse mandag formiddag. Nederlenderens første uker som Manchester United-manager har i stor grad havnet i skyggen av Ronaldo-ryktene. Men skal vi tro de røde djevlenes manager har han selv snakket med Ronaldo om den kommende sesongen, og han beskriver det som en «veldig fin prat».

Det skal imidlertid ha vært før rapportene om Ronaldos ønske om et klubbytte.

Cristiano Ronaldo kom tilbake til Manchester-klubben i fjor sommer, tolv år etter at han først forlot klubben, og er under kontrakt til sommeren 2023.

Portugiseren ble, i en alder av 37 år, Manchester Uniteds toppscorer med 24 mål, men det ble en katastrofal sesong for de røde djevlene, som endte på 6. plass i Premier League og gikk trofeløse gjennom sesongen.

Ronaldos agent, Jorge Mendens, skal ifølge The Athletic ha vært i møter med Chelsea og Barcelona, og Napoli har også blitt nevnt som en potensiell kjøper.

Også i i mai ga ten Hag uttrykk for at Ronaldo var en del av planene hans. Å hente en ny spiss sto med andre ord ikke spesielt høyt på listen over gjøremål, men Ronaldos angivelige helomvending - helt i starten av forsesongen - stikker kjepper i de splitter nye hjulene til ten Hag.

Fraværet av Champions League-fotball samt Manchester Uniteds manglende spillerkjøp skal være blant årsakene bak Ronaldos ønske om et sceneskifte.

Manchester United har foreløpig kun bekreftet kjøpet av venstrebacken Tyrell Malacia.

– Vi ønsker å hente de riktige spillerne. Vi har en veldig bra tropp, vi jobber med å utvikle spillet vårt og hvis vi kan, slår vi til, sier ten Hag om overgangsaktiviteten.

Ifølge rapportene jobber Manchester United med å hente Christian Eriksen (klubbløs), Lisandro Martinez (Ajax) og Frenkie de Jong (Barcelona).

Tirsdag 12. juli skal ten Hag lede Manchester United for aller første gang i en treningskamp mot Liverpool.

– Manchester United mot Liverpool er alltid en stor kamp, så vi gleder oss og det er en bra test for oss, sier ten Hag, som også bekreftet at Harry Maguire beholder kapteinsbindet.

Manchester United sesongåpner hjemme på Old Trafford mot Brighton søndag 7. august. Før den tid venter treningskamper mot Liverpool, Melbourne Victory, Crystal Palace, Aston Villa, Atlético Madrid og Rayo Vallecano.