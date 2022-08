Bekmørk start for Chelsea: – Det krever ikke så mye å slå oss

(Southampton–Chelsea 2–1) Ni dager etter ydmykelsen for Leeds, sørget Romeo Lavia og Adam Armstrong for mer trøbbel for Chelsea.

30. aug. 2022 22:39 Sist oppdatert nå nettopp

Chelsea har bare syv poeng etter fem kamper. Det samme har Southampton etter tirsdagens seier.

– Vi visste det ville bli en tøff kveld. Chelsea er en tøff motstander, men vi gravde dypt. Kvelder som dette glemmer vi ikke, sier Southamptons matchvinner Adam Armstrong til BT Sport etter kampen, skriver BBC.

Men kampen startet som forventet for mange. Gjestene scoret det første målet. Etter 23 minutter kom Chelsea på kontring. Det var litt kaos foran hjemmemålet da Southampton-spillerne løp hjemover og forsøkte å forsvare seg mot et Chelsea i stor fart på vei frem.

Det ble litt mye armer og ben. Sterling fikk snudd seg rett foran mål. Romain Perraud gikk ned på rumpa, det samme gjorde keeper Gavin Bazunu, Sterling satte ballen i mål langs bakken.

Chelsea-manager Thomas Tuchel mener laget har startet bra i alle kampene.

– Men det er åpenbart at vi sliter med å holde fokus i kampene. Vi sliter med å finne løsninger og veien tilbake når ting ikke går vår vei. Ting gikk vår vei i dag, men vi slet etter utligningen, sier Tuchel til BT Sports skriver BBC.

Manageren forteller at han ikke er bekymret, selv om han ikke liker at det er blitt to tap på fem kamper.

– Jeg mener det ikke krever så mye å slå oss, og det liker jeg ikke, sier Tuchel til BT Sports.

Sesongen har ikke gått på skinner fra start for fjorårets Premier League-treer fra London. Chelsea kom til St. Mary’s med to seirer, en uavgjort og en kjempesmell mot Leeds. Leeds høvlet over Chelsea 3–0 for ni dager siden. To seirer på fem kamper er ikke der Chelsea har lagt listen.

Chelsea hadde 65 prosent ballbesittelse i 1. omgang, men kom bare til fire avslutninger, hjemmelaget hadde seks - og scoret på to av dem. Det første kom ved Romeo Lavia etter 27 minutter. Målet kom etter ett hjørnespark. Ballen gikk ut i feltet via en Chelsea-spiller, Lavia skjøt fra 17 meter. Han plasserte ballen vidunderlig nær stolpen til venstre for keeper Edouard Mendy, og scoret.

Noen sekunder inn i overtiden ble det mer å jubel for hjemmelaget. Adam Armstrong fikk muligheten, etter en pasning fra Romain Perraud. Armstrong mer eller mindre hamret ballen i mål med venstrefoten:

– Vi vet hvor tøft det er i Premier League, men om du jobber hardt og tar vare på sjansene, og det gjorde vi i kveld. Det ble en strålende kveld. Vi skal feire i kveld, sier Armstrong til BT Sport.

Det var en frustrert Chelsea-manager Thomas Tuchel som vandret rundt med blå caps nede på sidelinjen.

Chelsea hadde sine muligheter, men det var ikke mange. Og de få som kom tok de ikke vare på. Etter 65 minutter fikk Kai Havertz en kjempesjanse med hodet. Tyskeren sto i god posisjon, innlegget kom, men Havertz fikk ikke pannen høyt nok opp, og headingen gikk over.

Etter 73 minutter kunne hjemmelaget nærmest avgjøre kampen, men Thiago Silva reddet en avslutning på streken med hælen. En sterk reaksjonsredning av forsvarsspilleren.

Forrige gang disse lagene møttes vant Chelsea 6–0 på St. Mary’s. Det var 9. april og et fotballmørkt øyeblikk av fullstendig ydmykelse for Southampton. Chelsea ble nummer tre, mens Southampton ble nummer 15 sist sesong. Men tirsdag fikk Southampton revansj.

Mohamed Elyounoussi spilte hele kampen for hjemmelaget.