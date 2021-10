Rødt til Griezmann – gult til Zlatan: Raser mot forskjellsbehandling

Hvorfor er ikke loven lik for Antoine Griezmann og Zlatan Ibrahimovic? Det lurer opprørte spanske medier på etter at Milans svenske slapp unna med gult kort for samme høye spark som Atletico Madrids franskmann ble utvist for.

RØDT OG GULT: Atletico Madrids Antoine Griezmann ble utvist for dette sparket mot Liverpools Firmino, mens Zlatan Ibrahimovic slapp med gult for akkurat samme forseelse mot Portos Mbemba.

Bildene som topper denne saken viser klart hvorfor spanjolene er sinte på vegne av Atléticos tomålsscorer mot Liverpool, som tirsdag ble vist det røde kortet av dommeren etter å ha bommet på ballen og plantet sin fotballsko – med sålen og knottene først – i øret og nakken på Firmino.

I Portugal tirsdag ble Milans Zlatan Ibrahimovic satt inn for Olivier Giroud i 58. spilleminutt, syv minutter før Portos Luis Diaz scoret kampens eneste mål. Tre minutter før slutt ble han vist det gule kortet for «Griezmann-sparket» mot Mbemba.

– I stort sett samme øyeblikk fikk to forskjellige spillere forskjellig straff for stort sett samme forseelse, der de treffer med knottene mot hodet. Det Zlatan Ibrahimovic gjorde var dessuten mer ille fordi han så sin motstander, skriver den spanske sportsavisen Mundo Deportivo.

Mediekollega Marca istemmer og er av samme mening: Zlatans åpenbart altfor høye og uten tvil farlige spark mot hodet til Portos Chancel Mbemba, er av samme sort – om ikke «verre» – enn Griezmanns så å si identiske mot hodet til Liverpools Roberto Firmino.

«Sammenligningen som får Atletico-fansen til å fly i taket: Hvorfor ble ikke Ibrahimovic utvist?» spør Marca.

Det var svenske Fotbollskanalen som først her i nord som først grep fatt i saken etter de sterke spanske reaksjonene mot den angivelige urettferdige behandlingen av Antoine Griezmann (30) i Madrid.

Aftonbladet har fulgt opp med «Ilska i Spanien mot Zlatan Ibrahimovic efter höga sparken».

I denne sammenheng kan nevnes at Griezmann måler 176 centimeter på strømpelesten (Firmino 181 cm), mot Zlatan Ibrahimovic’ 195 centimeter (Mbemba 182 cm).

Russiske Sport-Express har for øvrig også bitt seg merke i forskjellsbehandlingen, dog med en liten twist. Der påpekes det at begge dommerne var tyske, men at de bedømte den omstridte og omdiskuterte situasjonen vidt forskjellig.

– De hadde ulike regler for Ibra og Griezmann – svensken tillates å sparke en motstander i hodet, men ikke franskmannen. Dommerne hadde helt ulik innstilling til stygt spill, mener Sport-Express.