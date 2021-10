Følg Sandvikens gullkamp direkte

DEL

Der er vi halvveis, og lagene går til pause på stillingen 0-0. Kampen på Avaldsnes idrettssenter har ikke helt tatt av, og vi har kun hatt to sjanser av betydning, og de har kommet til hvert sitt lag. Sandviken har for det meste vært det førende laget, men i den andre enden har Karina Sævik vært en håndfull for bortelaget, men Avaldsnes-spissen har blitt mye alene på topp. Vi er tilbake om rundt 15 minutter med 2. omgang, og håper på scoringer!