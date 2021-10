Oppgitt Odd-trener: – Nå har vi blandet oss inn i nedrykksstriden

(Tromsø – Odd 2–0) August Mikkelsen og Ebiye Moses sørget for at Tromsø fikk en etterlengtet seier i kampen for å overleve i Eliteserien.

– Jeg synes vi er gode, jeg synes vi er solide. Vi slipper til lite og skaper en god del, oppsummerte Tromsø-trener Gaute Helstrup etter seieren.

Med fem poeng ned til kvalikplass før kampen, trengte Tromsø tre poeng for å distansere seg fra de tre lagene i bunn av tabellen.

Og der hvor det etter den første omgangen så mørkt ut for Tromsø, ble det til slutt jubel for hjemmelaget på Alfheim.

For etter en herlig pasning fra Sakarias Opsahl i det 53. minutt, fikk Magnus Mikkelsen vendt, fyrt av og sendt Tromsø i ledelsen 1–0.

Så vartet innbytter Moses opp med et lekkert mål som punkterte kampen. Etter innlegg fra Runar Espejord, etterfulgt av et vakkert nedtak på brystkassen, klinte Moses til på volley og punkterte kampen.

– Jeg synes vi gjør en solid prestasjon igjen på hjemmebane. Vi får kampen i vårt sport og scorer to fine mål, samtidig holder vi nullen, oppsummerte Jostein Gundersen til Eurosport etter kampen.

– Vi får som fortjent

Med null poeng fra Tromsø i bagasjen så Odd-trener Jan Frode Nornes mørkt på både forestillingen og hvordan tabellen ble seende ut.

– Tromsø vinner fortjent, vi får som fortjent. Jeg synes vi er svake i denne kampen, sa Nornes til Eurosport etter kampen og fortsatte:

– Nå har vi blandet oss inn i nedrykksstriden og vi har bare oss selv å takke.

For etter onsdagens kamp ligger Odd på en 11. plass, plassen foran Tromsø, men med like mange poeng som laget de tapte for.

– Det her blir en kamp om poeng for vår del, for å holde oss unna sumpen. Vi har hjemmekamp neste gang, og der har vi noe å bevise, sa Odds Espen Ruud etter kampen.

Ned til Brann å kvalikplass er det åtte poeng, og det med en mindre spilt kamp for Brann.

Samtidig sikret Mjøndalen seg tre poeng etter storseieren mot Kristiansund, og sørget for at det ble enda tettere i bunn av tabellen.

– Jeg blir holdt hele veien

Samtidig kunne det blitt flere mål på Alfheim onsdag kveld.

For der hvor ingen av lagene klarte å finne veien til nettmaskene i den første omgangen, skulle kanskje Tromsø hatt en sjanse til å prøve seg fra straffemerket.

For snaue ti minutter før full tid i den første omgangen gikk Tromsøs August Mikkelsen ned innenfor Odds sekstenmeter, etter en duell med en Joshua Kitolano.

Diskutabelt mente kommentator da dommer Christian Moen ikke blåste, soleklart feil, mente Mikkelsen.

– Jeg blir holdt hele veien til jeg får ballen, da jeg kommer ved straffemerket er jeg forbi, og han tar foten min, sa Mikkelsen til Eurosport i pausen.

– Du blir snytt?

– Ja, svarte han kontant.