Opplysninger til VG: Kjetil Knutsen har sagt ja til Bodø/Glimt

TRONDHEIM (VG) Suksesstrener Kjetil Knutsen (53) har sagt ja til å bli værende i Bodø/Glimt, ifølge VGs opplysninger.

20. des. 2021 13:06 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det er ventet at avtalen vil bli offentliggjort i løpet av kort tid. Knutsen vil få en årslønn på i overkant av fem milllioner kroner, ifølge VGs opplysninger.

Kontrakten til Knutsen gikk foreløpig ut i desember 2022, men den blir nå altså forlenget. TV 2 skriver også mandag at Knutsen har takket ja til å bli værende Bodø-klubben.

Knutsen har i lengre tid vært ordknapp om fremtiden. På en pressekonferanse før siste runde i Eliteserien sa han dette om alle spørsmålene om fremtiden:

– Jeg har sagt at det nærmer seg. Det er ikke neste jul, for å si det sånn. Jeg har kontrakt i Bodø/Glimt. Folk glemmer liksom det. Dere spør så mye om en annen klubb, men akkurat nå er Bodø/Glimt det beste laget i Norge. Bodø/Glimt er en bra klubb, altså, sa han.

Knutsen ble koblet mye til Rosenborg-jobben etter Åge Hareide, men mandag denne uken ble det klart at Kjetil Rekdal overtar på Lerkendal. I forrige uke skrev VG at Knutsen nylig takket nei til jobben, som da gjorde at klubben valgte seg å gå for Rekdal etter å ha vært i samtaler med Hammarby-trener Milos Milojevic.

Bodø/Glimt har tatt to strake seriegull med Knutsen. I år sikret de gullet etter en storseier mot Mjøndalen i siste serierunde.

På Fotballfesten etter sesongen ble Knutsen kåret til årets trener for tredje året på rad etter at Glimt tok sølv i 2019 og gull de to påfølgende sesongene.

Knutsen og hans agenter Morten Wivestad har ikke besvart VGs henvendelser mandag. Det har heller ikke sports manager Håvard Sakariassen og daglig leder Frode Thomassen i Bodø/Glimt.