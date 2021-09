Brennhete Berisha forverret Stabæk-krisen

NADDERUD (VG) (Stabæk - Viking 1–3) Veton Berisha (27) var over alt mot Stabæk. Spissen, som endelig var tilbake for fullt, sørget for at Viking har heng på medalje, samtidig som Stabæk nå er aller sist på tabellen.

Veton Berisha var kampens store spiller mot Stabæk lørdag kveld.

Foran møtet på Nadderud befant både Stabæk og Viking seg helt i toppen på statistikken over innslupne mål denne sesongen. Med henholdsvis 38 og 33 baklengs hver, lå alt med rette for en real målfest i Bærum.

Og vi trengte ikke vente lenge. Elleve minutter inn i oppgjøret serverte Kevin Kabran en følsom stikker mot Veton Berisha. Viking-spissen utnyttet «trekkspilltendenser» i Stabæk-forsvaret, og sendte gjestene foran med en fin avslutning fra skrått hold.

Men jubelen i Viking-leiren varte ikke lenge. Bare fire minutter senere var utligningen et faktum, da stopperdebutant Gianni Stensness og sisteskanse Arild Østbø på tragikomisk vis kolliderte, og i praksis ga utligningen til Fitim Azemi og Stabæk.

– For en gavepakke, sa kommentator Petter Bø Tosterud under Discovery+-sendingen om scoringen.

Viking-keeper Arild Østbø fortvilte etter å ha sluppet inn utligningen.

På vei inn i garderoben til pause, fikk Berisha spørsmål om hva han synes om baklengsmålet. Da dro han på smilebåndet, før han svarte følgende:

– Jeg er vant med at det er sånn, sa Berisha til Discovery+, som tydelig siktet til de mildt sagt varierende prestasjonene Viking har hatt bakover i banen denne sesongen.

Andreomgang fortsatte som den første, selv om Stabæk evnet å skape et par halvfarligheter. Nærmest var de ved Pål Alexander Kirkevold, men det var i andre enden vi fikk høre nettsus.

67 minutter var passert da formspilleren Joe Bell serverte et innlegg på pannebrasken til Veton Berisha, som headet på tvers til Viljar Vevatne til 2–1.

Marcus Sandberg i Stabæk-målet sørget for at seieren ikke ble større for gjestene.

Bare fem minutter senere var kveldens tredje Viking-scoring et faktum. Målscorer? Selvfølgelig Veton Berisha.

Stabæk har nå ikke vunnet på over en måned, og står med fire strake kamper uten seier. Med Branns seier på Åråsen, befinner bæringene seg nå helt sist på tabellen etter 18 spilte kamper.