City-fansen snytt for Haaland-debut: – Vi ville ikke ta en sjanse

HOUSTON (VG) (Manchester City-Club América 2–1) Det var store forventninger til Erling Braut Haalands antatte Manchester City-debut, men superstjernen var ute av troppen på kort varsel.

HIT, MEN IKKE LENGER: Erling Braut Haaland følger med fra sidelinjen. Det ble ingen debut mot Club America.

21. juli 2022 03:41 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Han kom tilbake med noen småproblemer så jeg tror de gir ham litt tid. Når han er klar, vil han gjøre det veldig bra for oss. Nå er det tid for alle sammen å gjøre det man må for å bli klar til sesongen. Kanskje trenerne er litt forsikte med ham for øyeblikket, men han trener med oss. Kanskje han spiller neste kamp, forteller superstjernen Kevin De Bruyne til VG etter å ha blitt matchvinner foran nærmere 70.000 tilskuere med to nydelige nettkjenninger.

Da lagoppstillingene kom en drøy time før kamp, var det oppgitt at Haaland skulle starte på benken, men den norske superstjernen møtte aldri til oppvarming sammen med resten av laget.

I stedet holdt nordmannen seg i garderoben frem til noen minutter før kampstart.

Da ruslet Haaland ut av spillertunnelen - iført vanlige sko, shorts og hettegenser. Slik kom han også antrukket ut etter pause.

– Den neste kampen er han nok klar. Kanskje han får noen minutter mot Bayern. Han trener, men har bare hatt noen økter. Vi ville ikke ta en sjanse i dag. Han vil bli klar, sier Pep Guardiola til VG og andre medier på NRG Stadium om fraværet av Haaland på banen.

I stedet vinket nordmannen pent til fansen.

Etter kampslutt beroliget Haaland fansen på Twitter. Han lover at han er spilleklar når Bayern München venter natt til søndag.

Han passet også på å takke en fankonto for bursdagshilsener i anledning hans egen 22-årsdag i dag.

– Takk! Debuten kommer mot Bayern. Inshallah, skriver nordmannen.

Kampen mot Bayern München, hvor Haaland selv nå ser ut til å love at han skal debutere, kan du se direkte på VG+ Sport fra klokken 01.00 natt til søndag.

For to dager siden ble Haaland brukt i den nye reklamekampanjen for klubbens ferske bortedrakter. Foran sesongens første treningskamp var Manchester City-manager Pep Guardiola full av lovord om nysigneringen.

– Tallene hans er utrolige, men han må tilpasse seg måten vi spiller på. Samtidig må vi tilpasse oss ham. Med hans bevegelser og kvaliteter i boksen, må vi sørge for å gi ham så mye som mulig å jobbe med, sa Guardiola til pressen foran kampen.

Manchester City vant kampen 2–1 etter to scoringer av Kevin De Bruyne. Henry Winter fant nettmaskene for Club América.