Endelig kom seieren for Fløya:- Ekstremt viktig for oss

På det tolvte forsøket kom endelig trepoengeren for Fløyas herrelag, som tok klubbens første seier i andredivisjon noensinne.

Gaute B. Olsens Fløya-lag tok sesongens første seier.

Lars Elvevold

Nå nettopp

Utligninger på overtid, utvisninger og generelt marginer imot, har gjort at Fløya har måttet vente lenge på sesongens første seier i andredivisjon.

Søndag kom den endelig for grønntrøyene, som slo Bærum 2–1 på bortebane. Scott Fitzgerald og Mads Aimar Bakkeby sørget for 2–0-ledelelse til pause. En redusering på overtid sørget for litt spenning på tampen, men Gaute B. Olsens menn kunne ta med seg tre poeng hjem til Tromsø.

Nærmer seg trygg plass

– Det er ingen stor kamp av oss, men det er en seier som er ekstremt viktig. Bærum kom best i gang, og vi slet i starten av kampen. Vi scorer to mål på dødball, og har grei kontroll resten av førsteomgangen og lenge utover i den andre også. De får noen store sjanser mot slutten, men når de setter kun én av dem så får vi med oss alle poengee hjem, oppsummerer Olsen.

Fløyas neste kamp er hjemme mot Vålerengas andrelag om ei drøy uke.

Grønntrøyene ligger nå kun to poeng bak Moss, som ligger på trygg plass. Fløya har også en kamp mindre spilt enn laget fra Østfold.