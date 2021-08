Messi presentert som PSG-spiller: – Drømmen min er å vinne Champions League

Lionel Messi (34) sier han nyter tiden i Paris allerede og at han ønsker å vinne nye titler. Argentineren ser frem til å spille sammen med Neymar (29) og Kylian Mbappé (22).

PARISER: Lionel Messi har flyttet fra Barcelona til Paris.

11. aug. 2021 11:15 Sist oppdatert 31 minutter siden

– Jeg er veldig glad for å være her. Det var et vanskelig øyeblikk å forlate Barcelona etter så mange år. Men siden jeg kom hit, har jeg vært veldig glad, sier Messi ikledd dress, med PSG-president Nasser al-Khelaifi ved sin side.

Messi har signert en avtale med pariserne ut 2023-sesongen, med mulighet for forlengelse.

– Jeg har nytt tiden min i Paris fra første stund, sier Messi.

PSGs store mål har i mange år vært å vinne Champions League. Det har de foreløpig ikke klart.

– Jeg ønsker fortsatt å vinne ting. Jeg tror denne klubben er klare for å kjempe om alle titlene. Det er målet mitt, sier Messi.

Sist sesong ble PSG nummer to bak Lille i ligaen, mens det ble exit i Champions League-semifinalen mot Manchester City.

– Champions League er en veldig spesiell turnering. Det er ikke alltid det beste laget vinner. Det er det som gjør det så vakkert.

– Drømmen min er å vinne turneringen igjen, og jeg mener at PSG er det beste stedet å gjøre det.

Messi fikk spørsmål om hvordan det blir å spille sammen med Neymar og Kylian Mbappé.

– Det er virkelig «crazy» og jeg er veldig glad for det. Det har blitt gjort noen utrolige overganger her og laget er fantastisk. Jeg skal spille med de beste spillerne, svarer Messi.

PSGs nummer 30 sier han håper å bli spilleklar for Mauricio Pochettinos mannskap raskt, men vil ikke gi en dato på dette.

Utenfor stadion ropte PSG-fansen navnet hans i kor.

– Det er en utrolig og historisk dag for klubben. Et fantastisk øyeblikk for oss, sier Al-Khelaifi.

– Den beste spilleren i verden, slår Al-Khelaifi fast om Messi.

Presidenten fikk spørsmål om fremtiden til Mbappé. Al-Khelaifi svarte at Mbappé ønsket et konkurransedyktig lag, og at Paris nå har det sterkeste laget i verden.

Søndag tok Messi avskjed med Barcelona på en tårevåt pressekonferanse. Han sa det var hans vanskeligste øyeblikk i karrieren.

– Det vil bli veldig rart å spille mot Barcelona i en annen drakt, men det kan skje, sier Messi.

Siden debuten på A-laget i 2004 scoret Messi 672 ganger og hadde 305 målgivende pasninger på sine 778 kamper for Barcelona. Han har vunnet ti La Liga-titler, cupen ti ganger og Champions League fire ganger. Messi har vunnet seks gullballer.

PSG har i sommer hentet Italias keeperstjerne Gianluigi Donnarumma, Real Madrid-ikonet Sergio Ramos og Liverpool-profilen Georginio Wijnaldum på «gratisoverganger». Achraf Hakimi har blitt hentet fra Inter og Danilo Pereira er sikret permanent.