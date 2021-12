Brann vurderte alle mann i forsvar – berget 2–2 på overtid

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Brann 2–2) På kampens siste spark på ballen sikret innbytter Bård Finne (26) ett poeng for Brann. På 0–2 vurderte Brann-spillerne å begrense nederlaget og legge seg i forsvar.

5. des. 2021 18:51 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

I visshet om at nedrykksrivalene Stabæk og Mjøndalen styrte mot tap mot henholdsvis Rosenborg og Vålerenga, ble det nemlig et slags taktikkmøte ute på Aspmyra for Brann-spillerne.

– Det var en diskusjon på 0–2 der om vi skulle snøre igjen og satse på målforskjellen. Den blir viktig. Det ble en liten snakkis ute på banen der. Men det ble for feigt. Det var enighet om at «vi gikk for det», forteller Branns midtbanesjef Sivert Heltne Nilsen til VG.

– Vi ba om å angripe med balanse, men ikke unødvendig risiko, supplerer Brann-trener Eirik Horneland.

Sensasjonspoenget i Bodø endret styrkeforholdet til at Brann kan greie kvalikplassen hvis Stabæk ikke vinner siste kamp mot Odd. Ender kampen i Skien uavgjort, vil Brann med seier hjemme mot Sarpsborg garantert være foran Stabæk på målforskjell.

I tillegg inngår Mjøndalen i nedrykksmiksen. De møter Bodø/Glimt på Nedre Eiker, og nordlendingene spiller med seriegull i potten etter søndagens hyperdramatikk i Bodø og Molde.

– Vi må vinne, uansett. Men det legger mer press på Stabæk. At de må vinne hvis vi leder. Sjansene er bedre, fastslår Sivert Heltne Nilsen.

– Hva ville du valgt av Odd i Skien, Sarpsborg på Stadion – eller å møte Bodø/Glimt?

– Det er vanskelig å si noe annet enn Sarpsborg hjemme, sier Brann-spilleren.

Brann-helten Bård Finne var satt ut av Brann-laget av trener Eirik Horneland, som heller prioriterte Petter Strands løpskraft på kanten, men på slutten dukket den hjemvendte bergenseren opp på bakre stolpe.

Med et volleyspark fikset Finne ett Brann-poeng idet alle trodde Bodø/Glimt skulle feire sitt andre strake seriemesterskap.

– Det er er Brann-lag som blir rundspilt de første 45 minuttene. I den andre omgangen spiser vi oss sakte, men sikkert inn i det. Vi får et heldig poeng kampen sett under ett, men et særdeles viktig poeng, sier Brann-trener Eirik Horneland til VG.

– Hvis du ser kampen totalt, så er jo vi heldige med at det blir uavgjort, sier Bård Finne til VG.

BRANN-JUBEL: Brann-spillerne jubler etter Finnes utligning.

Bård Finne ble byttet inn i det overtiden startet . Like etter kom beskjeden om at Lillestrøm hadde utlignet til 3–3 borte mot Molde, og publikum på Aspmyra tok av. Gleden ble imidlertid kortvarig etter at Finne spolerte gullfesten.

– Jeg synes selv om vi er heldige i dag, så viser det at vi kan fighte mot alle. Vi er der, og det har vært håpet vårt, selv om visste at vi hadde et tøft program til slutt, sier Finne.

Før den siste serierunden i Eliteserien ligger Brann på 15. plass. De har to poeng opp til Stabæk på kvalikplass og langt bedre målforskjell. Mjøndalen ligger ett poeng bak Brann.

I siste serierunde spiller Brann hjemme mot Sarpsborg 08, mens Mjøndalen spiller hjemme mot gulljagende Bodø/Glimt og Stabæk spiller borte mot formsvake Odd.

– Vi kommer ingen vei om vi ikke vinner. Vi skal gjøre alt vi kan for å vinne, og så får vi telle opp til slutt, sier Finne.

Men uavgjort i både Lillestrøm-Molde og 2–2 på Aspmyra, må man vente til siste runde for å få avgjørelsen – både for gull, nedrykk og kvalifisering i Eliteserien.

Det så riktignok ut til å gå mot gullfest med gjenoppståtte Ulrik Saltnes tilbake i Glimt-laget. Med kapteinsbindet rundt armen og i sin første kamp fra start siden den alvorlige leddbåndskaden oppsto mot Vålerenga i slutten av september, var Saltnes involvert i både 1–0 og 2–0-målet i seieren mot Brann.

At det ikke sto nærmere 5–0 til pause var nesten ikke til å tro. Brann kunne reist fra Bodø med null poeng og filleristet målforskjell, men drar istedet med ett poeng og økt selvtillit.

Bodø-bergenser Kjetil Knutsens gule praktverk av et fotballag lot ikke nedrykkshjemsøkte Brann puste fra start.

SCORET: Ulrik Saltnes sendte Glimt opp i 2–0, men det holdt ikke til seier for hjemmelaget.

Mens Eirik Horneland tok sjansen på 17-åringen Niklas Jensen Wassberg, satte altså inn Petter Strand inn som løpeving mot Glimts fryktede venstreside og hadde tilsynelatende instruert Brann i å ligge tett på Patrick Berg.

Uten at det hjalp noe særlig. Berg prikket gjennombruddsballer mot Amahl Pellegrino, på nettopp Glimts venstre, men med lue på hodet var Glimt-vingen altfor het i de avgjørende situasjonene.

Glimt hadde ledelsen fra fire minutter etter en dødball der Ulrik Saltnes prøvde seg, Lennart Grill reddet, men midtstopper Brede Moe satte inn returen.

I 2. omgang scoret Saltnes selv 2–0, og med Lillestrøm-ledelse lenge mot Molde forberedte et feststemt Aspmyra seg på heftig søndagsnatt i minusgradene.

Så snudde alt: Først satte Hornelands gamblingvalg Jensen Wassberg inn reduseringen, så dukket Finne opp på en dødball og banket inn 2–2.

Glimt skal på torsdag spille borte mot Zorja Luhansk i UEFA Conference League, før de skal spille borte mot Mjøndalen søndag i den avsluttende serierunden i Eliteserien.

– Det er to fantastiske kamper. Vi er utrolig heldige som er i en situasjon hvor vi får spille to slike kamper, mener Saltnes.