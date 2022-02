Arteta hyller Ødegaard – mener nordmannen kan bli Arsenal-kaptein

Arsenal-manager Mikel Arteta sparer ikke på superlativene når han omtaler Martin Ødegaards lederegenskaper.

FULL AV LOVORD: Mikel Arteta (t.v.) mener Martin Ødegaard har tatt store steg siden overgangen fra Real Madrid i fjor sommer.

20. feb. 2022 23:30 Sist oppdatert nå nettopp

Etter Pierre-Emerick Aubameyangs overgang til Barcelona var det franske Alexandre Lacazette som overtok kapteinsbindet i London-klubben tidligere i år. Den spanske manageren peker likevel allerede nå på Martin Ødegaard som en mulig arvtager.

– Han har definitivt alle kvalitetene til å bekle den rollen. Jeg har snakket med landslagssjefen hans, og han hadde bare lovord å komme med. Alle her elsker Martin. Han er en ydmyk fyr som går foran med et godt eksempel, sier Arteta på pressekonferansen etter seieren mot Brentford lørdag.

«The Gunners» vant oppgjøret 2–1 i en kamp Ødegaard spilte en sentral rolle.

Siden den permanente overgangen fra Real Madrid i fjor sommer, har 23-åringen fra Drammen etablert seg som en av Artetas viktigste menn. Det var ingen hemmelighet at spanjolen jobbet hardt for å signere midtbanespilleren etter det vellykkede låneoppholdet i fjor vår.

– Vi var aldri i tvil da vi fikk muligheten til å signere Martin permanent. Klubben gjorde en enorm jobb med å sikre oss ham. Martin selv ville hit etter å ha hatt en god periode her da han var på lån. Han følte seg veldig verdsatt, både i laget og av supporterne, slår Arteta fast.

Manageren var full av lovord rundt hvordan Ødegaard har tatt ytterligere steg siden i fjor sommer.

– Han har blitt bedre og bedre. Men det er jeg slett ikke overrasket over. Han er ekstremt profesjonell i måten han jobber med fotballen. Han har et stort forbedringspotensial, og alt han gjør, gjør han for å bli bedre. Dette er noe han vil mer enn noen andre hver gang han er på en fotballbane. Martin kommer til å bli en spiller helt i toppklassen, påpeker manageren, som selv tidligere har vært kaptein for både Arsenal og Everton.

TIDLIGERE KAPTEIN: Mikel Arteta løfter Community Shield-trofeet som Arsenal-kaptein tilbake i 2014.

Under pressekonferansen var Arteta også innom Ødegaards tid i Real Madrid og alle forventningene som svirret rundt unggutten.

– Martin har fått uvurderlig erfaring helt fra han var 16 år da alle ville signere ham. Han hadde tiltro til både seg selv og klubben da han valgte Real Madrid, en klubb hvor konkurransen er voldsom. Nå har han funnet sin plass og er veldig lykkelig her, sier Mikel Arteta.