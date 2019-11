Dette er Bohinens utfordring til prøvespillerne

Duoen har trent med AaFK siden mandag. Trener Lars Bohinen har fått et positivt inntrykk av de to prøvespillerne, men har ikke sett nok til å komme med en konklusjon ennå.

– Vi har hatt litt varierende treninger, i dag var det jo mest lek. Begge er bra med ballen, og du ser at det er mye fotball i dem. Vi skal bruke tid og evaluere, det kan hende at de blir invitert tilbake i 2020. Jeg har litt tynt grunnlag til å si annet enn at jeg ser at det er fotball i dem, og de er fine gutter, sier Bohinen, som kommer med en utfordring til dem: