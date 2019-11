Dette blir trolig Hødds nye hovedtrener

For to uker siden sa styreleder i Hødds fotballgruppe, Ivar Morten Normark, til Sunnmørsposten at det ikke var sikkert Sander Håskjold Nyland fikk fortsette som hovedtrener i Hødd. Han hadde tatt klubben til en 7. plass i 2. divisjon etter en krevende sesong.

– Sander har kontrakt som Hødd-trener også i 2020, men det står ikke i kontrakten hans at han skal være A-lagstrener. Men han er aktuell til å fortsette i den rollen, sammen med andre kandidater vi prater med, uttalte Normark. Hødd har i en periode sett på hvilke muligheter som finnes på trenersiden, men landet på at det har stått mellom nåværende trener Håskjold Nyland og Kevin Knappen, som var aktuell for klubben før Nyland kom inn. Knappen var også en av kandidatene da Lars Arne Nilsens etterfølger skulle velges i klubben for seks år siden.