JÅTTÅVÅGEN: Viking er i konkrete forhandlinger med en utenlandsk gruppering som ønsker å skyte inn store millionsummer, satse mot Europa og bli største eier i klubben.

– Jeg kan bekrefte at det finnes slik interesse og at dette var tema på et styremøte i Viking Fotball AS mandag kveld. Vi er klare for å gå i ytterligere dialog med investorene for å få vite mer, sier styreleder Stig H. Christiansen til Aftenbladet.