– Det er fortsatt billetter igjen, men det er klart det er mer trøkk rundt denne kampen enn ellers hos oss, sier daglig leder Trond Christoffersen i Jerv.

Lørdag møtes Jerv og Start til nok et lokaloppgjør. De to klubbene har møttes mange ganger tidligere, og nå står mye på spill for begge lag.