Satt i TIL-styret da Valakari ble ansatt. Søndag hjalp han treneren ut av klubben.

Advokat Erik Ringberg har tidligere vært i TILs sportslige utvalg og var med å ansette Simo Valakari som hovedtrener i 2017 da han satt i TIL-styret. Den siste tiden har han vært ute av TIL i offisiell kapasitet, men likevel holdt seg tett inne med personer i klubben.

Tidligere søndag ble spillerne hasteinnkalt til et møte i Skarphallen. Der fikk de beskjed om at Simo Valakari var ferdig som trener. Valkari selv var på Alfheim med Ringberg som sin representant. Der gjorde de sluttforhandlingne, som gjør at finnen ikke lenger er trener i TIL.