Neste uke venter en helt ny treningshverdag på trønderske fotballklubber. En lokal veileder gir svar på hvordan treningene i breddefotballen i Trøndelag skal gjennomføres som følge av koronaviruset.

– Dette er ikke tida for å dyrke og utvikle gode lag. Dette er tida for å bidra til at barn og unge kommer i noen grad av fysisk aktivitet, sier Jan-Roar Saltvik, daglig leder i NFF Trøndelag til Adresseavisen.