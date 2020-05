Disse lagene skal Molde møte i treningskamp

7. mai ble det klart at regjeringen tillater seriestart i Eliteserien 16. juni. Siden 11. mai har topplagene hatt lov til å trene med full kroppskontakt. Men det er fortsatt uklart om og når det kan spilles treningskamper.

– Vi vet ingenting. Jeg ser at det blir spekulert i 1. juni, men jeg vet ikke. Vi håper at vi får til noen kamper, for det er viktig for spillerne. De trenger noen skikkelige treningskamper først, slik at vi kan redusere skaderisikoen når alvoret bryter løs. Vi så at det ble en del strekkskader i første serierunde da de åpnet i Tyskland. Jeg håper det løser seg. Men hvis det ikke blir lov, må vi håndtere det så godt i kan, sier Erling Moe.