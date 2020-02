Det er bare noen dager siden ble det klart at Jordon Mutch har signert ettårskontrakt med Aalesund.

Den engelske 28-åringen har spilt nesten 80 kamper i Premier League for klubber som Crystal Palace, QPR og Birmingham. I 2014 var midtbanespilleren lagkamerat med nåværende MFK-spiller Magnus Wolff Eikrem i Cardiff, i sesongen som endte med nedrykk fra Premier League etter at Ole Gunnar Solskjær hadde tatt over roret i januar samme år.