Kun 200 slapp inn på Rosenborg-kamp. I samme by får 550 tilskuere lov til å se travløp.

– Synd for fotballen, men perfekt for oss, mener toppkusk.

Erlend Rennesvik vant fjorårets NM for profesjonelle travkusker. Til helgen skal han forsøke å forsvare tittelen foran 550 tilskuere på Leangen. Ned Alley / hesteguiden / NTB scanpix.

18. juni 2020 08:00 Sist oppdatert nå nettopp

Årets norgesmesterskap for profesjonelle travkusker går på Leangen fredag og lørdag denne uken.

– Synd for fotballen, men perfekt for oss. Det blir deilig å kjøre foran tilskuere igjen. Det har vi ikke gjort siden Norge stengte ned 12. mars, sier tittelforsvarer Erlend Rennesvik til Equus.

Mens fotballsesongen ble utsatt med over to måneder, hadde travsporten kun et opphold på fem uker. Travhjulene har senere rullet uavbrutt, men uten tilskuere. Det var også tilfellet sist søndag på Bjerke, hvor Norges største travløp, Oslo Grand Prix, ble kjørt uten publikum. Men fredag og lørdag er tilskuerne – i alle fall 550 av dem – tilbake.

Grønt lys

– Lokale helsemyndigheter har gitt grønt lys for at vi fredag og lørdag kan avvikle travløp på Leangen med 550 tilskuere. Vi har tre soner, to inne og én ute, og det er forhåndsbestilte billetter hvor vi viser tilskuerne hvor de skal sitte. Alt foregår i trygge former, forklarer daglig leder Robert Jakobsen på Leangen.

Plassene har gått unna som varmt hvetebrød. Og varmt blir det også på banen.

– Det er meldt 26 grader og sol. Det kan ikke bli bedre, mener trønderen.

Mester på direkten

Norgesmesterskapet for profesjonelle travkusker avvikles over seks løp og to dager. De tolv mestseirende kuskene i 2019 er invitert. Hestene trekkes, og flaks eller uflaks kan være helt avgjørende for hvem som står igjen som vinner etter to dager.

– Det hjelper selvsagt å ha de beste hestene, men det er langt fra nok. Du har ikke råd til å gjøre en eneste feil i noen av løpene om du skal vinne. Banen er én kilometer lang, men det er som oftest noen få centimeter som er forskjellen på suksess eller fiasko, sier Rennesvik, som ble norgesmester i sitt første mesterskap som 25-åring. I år er han tittelforsvarer.

– Det er lettere å være outsider enn favoritt, men jeg tar det som kommer. Jeg har i alle fall trukket en hest som har bra vinnersjanse. Så får vi se hva det ender i. Uansett skal det bli deilig å høre at det er publikum langs gjerdet. Det har vi savnet, og jubel inspirerer både hester og folk, sier tittelforsvareren.

