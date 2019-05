Nest-Sotra – Start 0–1

ÅGOTNES: Etter et knepent tap mot Sandefjord forrige runde, ville Nest-Sotra slå tilbake da de tok imot Start på Ågotnes søndag. Men det var Start som tok ledelsen like før pause, og hjemmelaget klarte aldri å sette nok press på gultrøyene til å skaffe seg en utligning. Dermed gikk Nest-Sotra på et nytt ettmålstap, det fjerde denne sesongen.