Molde-talent overrasket over plass i U21-troppen: – Sier du det? Det visste jeg ikke.

Moldes talentfulle forsvarer Martin Ove Roseth (20) ble leid ut til Sogndal i begynnelsen av mai. Mandag ble han tatt ut i U21-troppen til Leif Gunnar Smerud, som skal spille privatlandskamper mot Sverige i Helsingborg 7. juni og mot Danmark i Horsens 10. juni.

– Sier du det? Det visste jeg ikke. Jeg trodde kanskje ikke at jeg ble tatt ut denne gangen, siden jeg fikk en kjenning slik at den forrige samlinga ble veldig amputert. Det var en veldig gledelig overraskelse, sa Roseth til Rbnett rett etter at uttaket ble offentliggjort.