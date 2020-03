Bryan (17) fra Tromsø fikk spille med Chelsea-yndling

Etter 62 minutter ble unggutten fra Tromsø kastet innpå i Chelseas U23-kamp mot Everton mandag kveld. Bryan Fiabema har allerede fått debuten for U18-laget, men har nå tatt et steg opp.

– Viktige tre poeng mot Everton og deilig å få noen minutter i banken, skriver Fiabema på sin Instagram etter kamp.

Den norske 17-åringen kom inn på stillingen 0–0, men Chelsea vant kampen 1–0 etter en straffescoring fra Luke McCormick med få minutter igjen av kampen.

Der fikk han blant annet spille med Ruben Loftus-Cheek, som til vanlig er en fast spiller på førstelaget. Engelskmannen har den siste tiden slitt med mye skader. For første gang på ti måneder spilte han 90 minutter. Totalt står spilleren, som er en populær figur blant supporterne, med nærmere 50 ligakamper for storklubben.

Loftus-Cheek har også ti landskamper for England. 24-åringen var blant annet en del av troppen til Russland-VM i 2018.

Spilt flere kamper

Det var i januar at Fiabema signerte kontrakten med Chelsea. Da skrev han en kontrakt på tre og et halvt år. I desember fikk Tromsø-gutten sjansen på prøvespill og imponerte stort. Mandagens kamp var 17-åringens tredje i Chelsea-drakten.

Fiabema fikk fire kamper for Tromsø sitt førstelag forrige sesong. Han blir regnet som et av Norges største talenter. Han er i tillegg en viktig brikke på det norske U17-laget.

– Det er veldig morsomt å komme innpå og kjenne på den proffølelsen. Det er selvsagt litt kjedelig at det skjer på en dag som det her der, men det er uansett veldig gøy, sa Fiabema til iTromsø etter debuten for Tromsø.

Einar Iversen fra Stord var også involvert i U23-kampen. 18-åringen har siden i fjor vært tilknyttet Everton.