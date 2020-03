Mandag formiddag hadde klubbene i eliteserien og 1. divisjon et møte med Norsk Toppfotball. Klubbene står i en vanskelig økonomisk situasjon som en følge av en utsatt seriestart, og en usikker framtid på grunn av koronaviruset.

– Jeg synes vi har et godt fellesskap, og jeg opplever at vi har et felles ønske om at vi i størst mulig grad skal opptre samla i en vanskelig situasjon, sier daglig leder Geir S. Vik til Sunnmørsposten.