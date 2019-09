Arna-Bjørnar – Stabæk 2–2

ARNA IDRETTSPARK: Satsingen på kvinnefotball i de store, europeiske fotballnasjonene har ført til at en rekke norske spillere har reist ut for å realisere proffdrømmen. Til tross for den store satsingen, samt et fotball-VM som blir betegnet som kvinnefotballens store gjennombrudd, får klubber som utvikler spillere fortsatt ikke kompensasjon ved overganger.